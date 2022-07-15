"واشنطن بوست" تعلق على مصافحة ولي العهد السعودي وبايدن

قال الرئيس التنفيذي لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إنه من "المخزي أن الرئيس الأمريكي جو بايدن صافح بقبضة يده قبضة يد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان" الذي استقبله في جدة.

وأضاف فراد رايان في مقال نشره: "التحية غير الرسمية مع الزعيم الفعلي للسعودية كانت أسوأ من المصافحة المعتادة".

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وتابع أن المصافحة وفرت مستوى من الألفة والراحة وكانت بمثابة الخلاص الذي كان محمد بن سلمان يسعى إليه بشدة.

وكان بايدن كمرشح رئاسي قد وعد بجعل المملكة "منبوذة" ردا على مقتل خاشقجي، لكنه تحرك لإعادة بناء العلاقات مع المملكة وسط ارتفاع أسعار الطاقة العالمية.

وفي وقت سابق اليوم وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، في زيارة رسمية إلى السعودية قادما من إسرائيل، متراجعا عن تعهده خلال حملته الانتخابية بجعل المملكة دولة "منبوذة".

وكان في استقباله لحظة نزوله من سلم الطائرة، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وسفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة الأميرة ريما بنت بندر.

المصدر: أ ب