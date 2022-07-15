ولي العهد السعودي يستقبل رئيس الوزراء العراقي وولي عهد البحرين في جدة

استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مساء يوم الجمعة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في مطار جدة الدولي.

وحل الكاظمي في السعودية للمشاركة في قمة جدة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن وعدد من القادة والرؤساء العرب.

كما استقبل ولي العهد السعودي مساء الجمعة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

وفي وقت سابق اليوم وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، في زيارة رسمية إلى السعودية قادما من إسرائيل، متراجعا عن تعهده خلال حملته الانتخابية بجعل المملكة دولة "منبوذة".

وكان في استقباله لحظة نزوله من سلم الطائرة، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وسفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة الأميرة ريما بنت بندر.

المصدر: RT + وسائل إعلام سعودية