البيت الأبيض يبت بمسألة لقاء بايدن ومحمد بن سلمان

أكد البيت الأبيض، اليوم الجمعة، ولأول مرة، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيلتقي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان دون حضور الملك سلمان بن عبدالعزيز، أثناء وجوده في جدة.

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ووفقا لبرنامج الزيارة، فلن يحضر العاهل السعودي سوى حوالي 30 دقيقة خلال الاجتماعات الثنائية، مساء الجمعة، وكان هذا متوقعا بسبب صحة الملك، لكن هذه هي المرة الأولى التي يعترف فيها البيت الأبيض بذلك علنا، وسيواصل بايدن وولي العهد السعودي لقاءهما بعد مغادرة الملك.

وحاولت إدارة بايدن بعث رسالة إلى ولي العهد السعودي، في الماضي، حيث رتبت اتصالات هاتفية بين بايدن والعاهل السعودي بدلا من إجراء تواصل "مع النظير" مرة أخرى، كما قالت المتحدثة السابقة باسم البيت الأبيض جين بساكي في أوائل عام 2021.

يذكر أن الرئيس الأمريكي امتنع، الخميس، عن الالتزام بأنه سيناقش مقتل الصحفي جمال خاشقجي مع القادة في السعودية، وقال بدلا عن ذلك إنه "دائما" ما يناقش قضايا حقوق الإنسان، وإن وجهة نظره بعملية القتل "واضحة بشكل مطلق".

وقال بايدن إن سبب ذهابه إلى السعودية "أكثر شمولا"، وإنه يقوم بهذه الزيارة لتحقيق المصالح الأمريكية، وإن لديه الفرصة لإصلاح "خطأ" ما وصفه بأنه "تهرب من تأثير أمريكا في الشرق الأوسط"، في إشارة إلى إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

المصدر: "سي إن إن"