"بوليتيكو": بايدن يمهد للتهرب من مصافحة ولي العهد السعودي

قال موقع بوليتيكو إن إعلان البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن سيقلل الاتصال المباشر خلال جولته تحاشيا لكورونا، هو لتفادي التقاط صورة مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وهما يتصافحان.

وأشار الموقع إلى أن بايدن صافح المسؤولين الإسرائيليين في مطار بن غوريون بقبضة اليد، على الرغم من مد المسؤولين لأيديهم للمصافحة إلا أن الرئيس الأمريكي تبادل المصافحة بقبضة اليد.

واعتبر الموقع أن "ما تم الحديث عنه حول مصافحة بايدن بتلك الطريقة ليس سوى حجة من أجل عدم مصافحة بن سلمان عندما يلتقيه، وهو يمهد لذلك من خلال زيارته لإسرائيل"، واصفا أن "ذلك سيخفف من هجوم الإعلام الأمريكي على هذه اللقطة التي ستجمع الطرفين وهما يتصافحان".

وقال: "تم الإعلان عن السياسة الجديدة في وقت مناسب. فريق بايدن يعرف أن الصورة الأكثر ضررا في الرحلة ستكون صورة الرئيس الذي يضغط على كفه مع بن سلمان، الذي قال مجتمع المخابرات الأمريكية إنه دبر مقتل الصحافي جمال خاشقجي".

ولفت التقرير إلى أن وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن ظهر خلف بايدن وهو يعانق بعض المسؤولين الإسرائيليين، مضيفا: "قبل ساعات من وصول بايدن إلى إسرائيل أكد المسؤولون الأمريكيون صحة التقارير التي تفيد بأن بايدن سيسعى للحد من المصافحة خلال الأيام الأربعة المقبلة بعد نصائح من طبيبه بسبب ارتفاع معدلات الإصابة بكوفيد".

وبحسب التقرير، كافحت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير للإجابة على أسئلة الصحافة حول سبب قيام بايدن بتلك المصافحة في إسرائيل. لتجيب قائلة: "نحن دائما، في هذه الرحلات، نتخذ الاحتياطات".

المصدر: "بوليتيكو"