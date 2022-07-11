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شاهد.. أول فيديو لاعترافات ضابط إسرائيلي شاهد على واقعة حرق جنود الصاعقة المصريين

أخبار العالم العربي

شاهد.. أول فيديو لاعترافات ضابط إسرائيلي شاهد على واقعة حرق جنود الصاعقة المصريين
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تحدث الضابط الإسرائيلي السابق والشاهد على واقعة احتراق عدد من جنود الصاعقة المصريين بالقرب من القدس إبان حرب 1967 عن تفاصيل المعركة.

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وقال العسكري الإسرائيلي السابق، إن الجنود المصريين دخلوا للمنطقة دون تخطيط مسبق ولم يكن لديهم أي خرائط للمنطقة صحيحة، ولم نكن نعلم بوجودهم.

وأشار إلى أنه في يوم المعركة تحركت قافلة دبابات إسرائيلية، وتفاجأت بضربات "آر بي جي" مفاجئة في الليل، وفي صباح اليوم التالي علمنا بوجود مجموعة من القوات التابعة لدولة أخرى تهجم علينا.

ونوه بأن الجنود المتواجدين قاموا بفتح النار وضربهم إلى أنهم انقسموا، حيث توجهت مجموعة إلى إحدى القرى وتمركزت هناك، ومجموعة أخرى دخلت إلى الأراضي المهجورة، وهذه هي المجموعة التي تعرضت للحرق.

وأشار إلى أنهم تعرضوا للحرق نتيجة الضرب المكثف تجاههم، وبعد احتراق الجثث قمنا بحفر حفرة كبيرة ودفنهم فيها.

المصدر: القاهرة 24

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