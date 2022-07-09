قتلى وجرحى في مشاجرة بالأسلحة النارية في مصر

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 5 آخرون، في مشاجرة بالأسلحة النارية جرت مساء أمس الجمعة بقرية أبو الهدر بديروط، التابعة لمحافظة أسيوط المصرية.

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وفي التفاصيل، تلقت مديرية أمن أسيوط إخطارا من مركز شرطة ديروط أفاد بوصول بلاغ من الأهالي بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بقرية الهدر بديروط، حيث انتقلت قوات الشرطة والإسعاف إلى موقع المشاجرة مباشرة، وتبين مصرع كل من أحمد عبدالغني علي (66 عاما)، ووحيد محمد علي (63 عاما)، وشريفة فوزي رياض (40 عاما)، وجمال عبد الحميد عثمان (55 عاما)، إذ جرى نقل جثثهم إلى مشرحة مستشفى القوصية المركزي تحت تصرف النيابة.

وتم الكشف عن إصابة كل من محمد فرغلي محمد دياب (28 عاما)، وعلاء علي عبد التواب (15 عاما)، وهيثم محمود شاكر (20 عاما)، وزيناهم عبد الغني عبد المغيث (35 عاما)، ورجات علي سرور، حيث تم نقلهم إلى مستشفى ديروط المركزي وتحويلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي، في حين أن الجميع من قرية أبو الهدر مركز ديروط.

هذا وتدخلت قوات الشرطة المصرية في فض المشاجرة وضبط المتهمين والأسلحة المستخدمة، كما جرى تحرير محضر بالواقعة وتحريز الأسلحة المستخدمة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وبيان الأسباب.

المصدر: "الوطن"