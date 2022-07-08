مصر.. حادث مروع قبل العيد بساعات

شهدت محافظة سوهاج في مصر، حادثا مروعا لطفلة تبلغ من العمر 8 أعوام، إثر التفاف حبل الأرجوحة حول رقبتها، خلال لعبها داخل المنزل، وذلك قبل ساعات من عيد الأضحى.

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تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت قوات الأمن بلاغا بوصول طفلة تبلغ من العمر 8 أعوام، جثة هامدة إلى المستشفى، بعدما لقيت مصرعها خنقا إثر التفاف حبل الأرجوحة حول رقبتها.

بالانتقال إلى مكان الواقعة تبين أن الطفلة ترتدي جميع ملابسها كاملة، وأنه لا توجد أي كدمات أو سحجات بجسدها سوى سحجة دائرية حول رقبتها، ولا توجد أي إصابات ظاهرية أخرى.

بسؤال والد الطفلة، وهو عامل يبلغ من العمر 40 عاما، قال إن نجلته لقيت مصرعها خلال لهوها بالمنزل، حيث التف حبل الأرجوحة حول رقبتها، ما أدى إلى وفاتها في الحال، كما لم يتهم والد الطفلة أحدا بالتسبب في وفاتها.

على جانب آخر تم توقيع الكشف الطبي على الطفلة، وتبين أنها لقيت مصرعها خنقا ولا توجد شبهة جنائية في وفاتها، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات الأمنية لتولي التحقيقات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

المصدر: القاهرة 24