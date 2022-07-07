مصر.. مصرع أستاذ جامعي وزوجته وأبنائهما الـ5 في حادث مروري

شهدت محافظة سوهاج المصرية، الخميس، مصرع أستاذ جامعي وزوجته وأبنائهما الـ5 بحادث مروري مروع على الطريق الزراعي الغربي بدائرة مركز جهينة شمال المحافظة.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن المتوفي (40 عاما) كان يعمل أستاذا بكلية العلوم في جامعة الأزهر المصرية بفرع محافظة أسيوط، ولقي حتفه هو وزوجته وأبناؤهما الـ5.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الضحايا الـ7 كانوا في طريقهم لقضاء إجازة العيد بمحل إقامتهم بمحافظة الأقصر مع العائلة، وفي الطريق اصطدمت مركبتهم في محافظة سوهاج بسيارة نقل متوقفة على جانب الطريق.

وأوضحت السلطات الأمنية، أنه تبين أثناء سير مركبة "ملاكي" كان يقودها الأستاذ الجامعي المتوفي، وبصحبته كامل أسرته، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بخلف سيارة نقل متوقفة على جانب الطريق.

بدورها، نقلت سيارات الإسعاف جثث المتوفين الـ7 إلى مشرحة المستشفى المركزي بسوهاج، تمهيدا لتسليمهم لذويهم، وتحرر بالحادث المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

المصدر: مواقع مصرية محلية