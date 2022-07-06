الجيش الإسرائيلي ينفذ حملة اقتحامات واعتقالات طالت 40 فلسطينيا بالضفة الغربية (فيديوهات)

أفادت مراسلتنا بأن الجيش الإسرائيلي نفذ فجر اليوم الأربعاء، حملة اقتحامات واعتقالات في الضفة الغربية، طالت 40 فلسطينيا.

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وفي بيان له، قال نادي الأسير الفلسطيني: "شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم حملة اعتقالات واسعة في الضفة، طالت أكثر 40 مواطنا من بينهم مصاب من جنين، و30 على الأقل من بلدة سلواد /رام الله، وبلدات أخرى فيها، رافقها عمليات تنكيل وتخريب واسعة، كما شملت عمليات الاعتقال مواطنين من محافظات طولكرم، وقلقيلية، وجنين، والخليل، والقدس".

وأوضح نادي الأسير أن "بلدة سلواد تشهد مؤخرا تصاعد في عمليات الاعتقال، يرافقها عمليات تنكيل وتخريب واسعة، وشملت اعتقال لأسرى سابقين تعرضوا للاعتقال عدة مرات"، مؤكدا أن "عمليات الاعتقال تشكل أبرز السياسات الممنهجة التي تنفذها سلطات الاحتلال بشكل يومي، في محاولة منها لتقويض أي حالة مواجهة متصاعدة، ولا تستثني فيها أي من الفئات سواء شباب أو أطفال أو نساء وكبار السّن والمرضى".

وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إلى أن "قوات الاحتلال داهمت فجر اليوم الأربعاء، عددا من المنازل في بيت لحم وفتشتها".

ونقلت "وفا" عن مصادر أمنية قولها إن "قوات الاحتلال اقتحمت بلدة تقوع شرق مدينة بيت لحم، وداهمت عددا من المنازل تعود لعائلة العمور وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، وداهمت منازل الأشقاء ناصر وحمدي وهناء معروف الأطرش، في قرية الولجة غرب المدينة، وعبثت بمحتوياتها، حيث احتجزهم جنود الاحتلال وأخضعوهم للتحقيق قبل إطلاق سراحهم".

المصدر: RT + "وفا"