القوات المصرية والأمريكية تنفذ تدريبا جويا مشتركا بقاعدة مصرية

نفذت القوات الجوية المصرية والأمريكية تدريبا جويا بمشاركة عدد من الطائرات المقاتلة متعددة المهام من مختلف الطرازات لكلا الجانبين، في إحدى القواعد الجوية المصرية.

وتضمن التدريب عقد مجموعة من المحاضرات لتوحيد المفاهيم القتالية وتبادل الخبرات التدريبية بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الطلعات التدريبية على مهام العمليات، تخللها التدريب على التزود بالوقود في الجو نهارا وليلا.

#المتحدث_العسكرى : القوات المسلحة المصرية والأمريكية تنفذان تدريب جوى مشترك بإحدى القواعد الجوية المصرية ...



إنستجرام :https://t.co/IuW9VBiCH0pic.twitter.com/ANNrJVQwxj — المتحدث العسكري (@EgyArmySpox) July 5, 2022

وقالت المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية إن "التدريب أظهر مدى ما وصل إليه مقاتلو القوات الجوية من مستوى احترافي عالي يؤهلهم لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم"، مشيرا إلى أن "التدريب يأتي في ضوء تنامي علاقات الشراكة والتعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والأمريكية".

المصدر: RT