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الخارجية الفرنسية تعلن إعادة 35 قاصرا و16 من أمهاتهم من سوريا

أخبار العالم العربي

الخارجية الفرنسية تعلن إعادة 35 قاصرا و16 من أمهاتهم من سوريا
AFP
صورة من الأرشيف
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قالت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أن باريس تمكنت من إعادة 35 قاصرا مع 16 من أمهاتهم، كانوا يعيشون بمخيمات مخصصة لاحتجاز الإرهابيين في سوريا منذ اندحار تنظيم داعش هناك.

وأضافت الوزارة في بيانها: "قامت فرنسا اليوم بإعادة 35 قاصرا فرنسيا كانوا في مخيمات بشمال شرق سوريا إلى أراضيها. وتشمل هذه العملية أيضا إعادة 16 والدة من المخيمات نفسها".

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وأشار البيان إلى أنه تم تسليم النساء المذكورات، إلى السلطات القضائية فيما سلم القصر إلى خدمات رعاية الأطفال.

المصدر: أ ف ب

 

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