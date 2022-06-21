"أ ف ب": بلجيكا أعادت 16 طفلا و6 أمهات من سوريا

أفادت وكالة "فرانس برس" بأن بلجيكا أعادت 16 طفلا و6 أمهات، وهم أفراد عائلات "جهاديين" جميعهم بلجيكيون، من مخيم في شمال شرق سوريا يخضع لسيطرة الأكراد.

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وأوضحت "فرانس برس" أن بلجيكا أعادت هؤلاء الأفراد على متن طائرة تابعة لوزارة الدفاع هبطت ليل الاثنين الثلاثاء.

وأكد مصدر قضائي لـ"فرانس برس" المعلومات التي كشفتها شبكة الإذاعة والتلفزيون البلجيكية الناطقة بالفرنسية "RTBF".

وبحسب الوكالة، فإنه من المتوقع أن تعلن النيابة البلجيكية الفدرالية المزيد من التفاصيل أثناء مؤتمر صحافي يعقد قبل الظهر في بروكسل.

المصدر: "فرانس برس"