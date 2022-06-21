 
مباشر

"أ ف ب": بلجيكا أعادت 16 طفلا و6 أمهات من سوريا

أخبار العالم

Globallookpress eye ubiquitous / hutchison
بروكسل بلجيكا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t9ua

أفادت وكالة "فرانس برس" بأن بلجيكا أعادت 16 طفلا و6 أمهات، وهم أفراد عائلات "جهاديين" جميعهم بلجيكيون، من مخيم في شمال شرق سوريا يخضع لسيطرة الأكراد.

إقرأ المزيد
بلجيكا.. السجن 5 سنوات للإمام الفرنسي السوري بسام العياشي
بلجيكا.. السجن 5 سنوات للإمام الفرنسي السوري بسام العياشي

وأوضحت "فرانس برس" أن بلجيكا أعادت هؤلاء الأفراد على متن طائرة تابعة لوزارة الدفاع هبطت ليل الاثنين الثلاثاء.

وأكد مصدر قضائي لـ"فرانس برس" المعلومات التي كشفتها شبكة الإذاعة والتلفزيون البلجيكية الناطقة بالفرنسية "RTBF".

وبحسب الوكالة، فإنه من المتوقع أن تعلن النيابة البلجيكية الفدرالية المزيد من التفاصيل أثناء مؤتمر صحافي يعقد قبل الظهر في بروكسل.

المصدر: "فرانس برس"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا