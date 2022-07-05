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تونس تشتري 8 طائرات تدريب عسكري أمريكية

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تونس تشتري 8 طائرات تدريب عسكري أمريكية
Legion-Media VDWI Aviation
طائرة تدريب من انتاج شركة "تكسترون للدفاع الجوي" الأمريكية - أرشيف
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أعلنت وزارة الدفاع التونسية إبرام صفقة مع شركة "تكسترون للدفاع الجوي" الأمريكية، تحصل تونس بموجبها على 8 طائرات تدريب بتوابعها مع أنظمة محاكاة للطيران.

وأشارت الوزارة في بيان صدر عنها، إلى أن "الصفقة تندرج في إطار التعاون مع الجانب الأمريكي، لتجديد أسطول طائرات التدريب التابعة للجيش التونسي".

وأوضحت أن "هذه الطائرات الجديدة ستحل محل طائرات التدريب الأساسي والمتقدم، وسيتم تخصيصها لتدريب الطيارين والتقنيين".

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وأكدت الوزارة على أنه "ينتظر أن تتسلم تونس الدفعة الأولى من الطائرات خلال شهر مارس عام 2023، فيما سيتم استكمال بقية الطائرات خلال شهر أكتوبر من عام 2026".

ونوهت على أن "تمويل هذه الصفقة في قسطها الأكبر سيتم عبر هبة أمريكية في حين ستتكفل تونس ببقية التمويل".

المصدر: "موزاييك" + وزارة الدفاع التونسية

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