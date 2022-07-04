عائلة شيرين أبو عاقلة تندد بنتائج التحقيق الأمريكي

نددت عائلة الصحفية الفلسطينية، شيرين أبو عاقلة، بنتائج التحقيق الأمريكي الذي أشار إلى أنه لم يتمكن من تحديد مصدر الرصاصة التي أودت بحياة الصحفية أبو عاقلة.

وقالت العائلة في بيان "بالنسبة لإعلان وزارة الخارجية الأمريكية اليوم 4 يوليو بأن الاختبار الذي أجري للرصاصة التي قتلت شيرين أبو عاقلة، وهي مواطنة أمريكية، لم يكن حاسما بشأن مصدر السلاح الناري الذي أطلقت منه، لا يسعنا أن نصدق الأمر".

هذا وانتقدت النيابة العامة الفلسطينية التقرير الأمريكي، مؤكدة أنها "الجهة المختصة بإجراء التحقيق قانونا وأي نتائج تحقيقات تجريها أي جهات أخرى غير ملزمة لنا قانونا"، مشددة على أنه "استنادا إلى التحقيقات فإن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن تعمد اغتيال الشهيدة الفلسطينية شيرين أبو عاقلة وسنعمل على استكمال إجراءاتنا القانونية لملاحقة إسرائيل أمام المحاكم الدولية".

المصدر: "أ ف ب" + RT