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تعيينات جديدة في السعودية.. بينهم سيدتان

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تعيينات جديدة في السعودية.. بينهم سيدتان
Globallookpress
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أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، عددا من الأوامر الملكية، تتعلق بتعيينات جديدة في مناصب حكومية رفيعة، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية.

وشملت التعيينات الجديدة سيدتين، حيث "تم تعيين الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود بن خالد آل عبدالرحمن آل سعود، نائبا لوزير السياحة بالمرتبة الممتازة، وتعيين الشيهانة بنت صالح بن عبدالله العزاز، نائبا للأمين العام لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة".

ونص أحد الأوامر الملكية على "إعفاء الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن أمين عام مجلس الوزراء من منصبه، وتعيينه مستشارا بالديوان الملكي بمرتبة وزير".

المصدر: وسائل إعلام سعودية

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