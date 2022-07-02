حزب الله: المهمة أنجزت والرسالة وصلت

أصدر حزب الله اللبناني مساء يوم السبت بيانا حول إطلاق 3 طائرات مسيرة باتجاه منطقة حقل كاريش جنوب لبنان.

وجاء في بيان الحزب: "بعد ظهر يوم السبت قامت مجموعة الشهيدين جميل سكاف ‏ومهدي ياغي بإطلاق ثلاث مسيرات غير مسلحة ومن أحجام مختلفة باتجاه ‏المنطقة المتنازع عليها عند حقل كاريش للقيام بمهام استطلاعية".

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وأكد حزب الله أن ‏المهمة المطلوبة أنجزت ووصلت الرسالة.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن طائرات حربية وسفينة صواريخ إسرائيلية اعترضت يوم السبت 3 طائرات مسيرة اقتربت من جهة لبنان، نحو المجال الجوي فوق المياه الاقتصادية لإسرائيل.

وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: "لقد تم رصد المسيرات من قبل أنظمة الرصد حيث تمت مراقبتها من قبل وحدة المراقبة الجوية لتتم عملية الاعتراض في النقطة الميدانية الملائمة".

وذكر أنه ومن خلال التحقيق الأولي يتضح أن المسيرات لم تشكل تهديدا حقيقيا في كل مدة تحليقها وحتى اعتراضها فوق البحر الأبيض المتوسط.

وأفاد بأن أنظمة الرصد والانذار تصرفت وفق المطلوب تطبيقا لرؤية الدفاع الجوي المتعدد الأبعاد بأفضل الطرق وبتفعيل مهني وناجح للمقاتلين في البحر والجو.

المصدر: RT + وكالات