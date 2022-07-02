السيسي يصدر توجيها بخصوص البحيرات

أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، توجيها بخصوص البحيرات وتكوين التجمعات العمرانية والسياحية بالبلاد، خلال اجتماعه مع رئيس الحكومة، مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء والمسؤولين.

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وأفاد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، بسام راضي، بأن الاجتماع شهد "متابعة الموقف التنفيذي لتطوير بحيرة المنزلة والمناطق المحيطة بها".

وأشار إلى أن "الرئيس السيسي وجه بالاستمرار في جهود تطهير وتطوير بحيرة المنزلة، وكذلك جميع البحيرات على مستوى الجمهورية، خاصة ما يتعلق بتطوير وتنظيم مراسي ومراكب الصيادين وتزويدها بالخدمات، وذلك لتدعيم وتعظيم العائد من إنتاج الثروة السمكية بالتكامل مع تطهير البحيرات، بالإضافة إلى تكوين تجمعات عمرانية وسياحية، بما يساهم في رفع مستوى المعيشة للمواطنين القاطنين حولها".

وأوضح بسام راضي أنه "تم خلال الاجتماع استعراض جهود تطوير وتنمية بحيرة المنزلة، من خلال عدة محاور رئيسية تشمل الجوانب البيئية والثروة السمكية والنقل البحري والسياحة والبعد الاجتماعي والاقتصادي، حيث تم تنفيذ عدد من المشروعات في هذا الصدد لضمان تجدد المياه داخل البحيرة من مياه البحر المتوسط، مما يؤدي إلى تحسين جودة المياه والوضع البيئي بها، إلى جانب تنفيذ أعمال الحماية وتطهير البواغيز، بالإضافة إلى إنشاء الكباري على مصبات المصارف عند تقاطعها مع جسر البحيرة، فضلا عن تكريك جزء كبير من المنطقة، وأيضا أعمال التطهير وإزالة التعديات، وغيرها من المشروعات التي ساهمت في تطوير وتنمية البحيرة".

المصدر: RT