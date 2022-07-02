"ناس بتحاول تحط تراب على شغلكم".. السيسي يعلق على تطوير طريق الساحل (فيديو)

علق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على شكاوى المواطنين المتعلقة بتطوير طريق الساحل الشمالي، وأشار إلى أنه لم يتم الانتهاء بعد من تطوير الطريق بالكامل.

وقال السيسي إنه لم يتم الانتهاء بعد من تطوير طريق الساحل الشمالي بالكامل وبشكل نهائي، بما يشمل كافة الأعمال الفنية وتزويده بالخدمات والإرشادات المرورية اللازمة لتنظيم حركة السيارات، مشددا على أهمية عدم الانسياق وراء التشكيك المتعمد المغرض من بعض الأطراف التي تسعى دائما لتشويه الجهود التنموية الضخمة المبذولة على مستوى الجمهورية.

وأضاف السيسي خلال تفقده أعمال تطوير محور ياسر رزق: "المفروض إن الطريق يخلص 30 يوليو منتصف أغسطس.. هو مخلصش ولما ينتهى الطريق بكل الشغل الفني عليه ثم الإرشاد اللازم ثم تتحط عليه عناصر الشرطة".

وأضاف: "معقول طريق كان حارتين أو ثلاثة هيتقارن بطريق عرضه ست أو سبع حارات ويبقى ده فيه مشكلة".

وتابع: "انتظروا لما الطريق يخلص والموضوع يتشرح لكم"، وأضاف: "أنا مستغرب إن القائمين على الطريق مش قادرين يوصلوا إن الطريق لسه مخلصش وإن التخطيط والإرشاد لسه منتهاش وبالتالي الحكم مش مظبوط".

وحول قواعد السير على الطريق قال السيسي: "هو إحنا هنعمل طريق من غير قواعد المرور أم أسلوب الناس في الحركة"، مؤكدا أنه يجب أن يسير على قواعد المرور.

وصرح الرئيس المصري: "فيه ناس هدفها أنها تشكك في الجهد اللي بيتعمل.. لا يا جماعة فيه ناس بتحاول تحط تراب على شغلكم".

وأكد الرئيس المصري أنه يتابع كل الشكاوى المتعلقة بمشروع الطريق الساحل.

المصدر: موقع "المصري اليوم"