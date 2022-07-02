"سانا": إسرائيل تشن عدوانا جويا على بلدة الحميدية جنوبي طرطوس وإصابة مدنيين بجروح

أفادت الوكالة السورية للأنباء "سانا" بأن الجيش الإسرائيلي "نفذ صباح اليوم السبت، عدوانا جويا بعدة صواريخ، مستهدفا عدة مداجن في محيط بلدة الحميدية جنوبي طرطوس".

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ونقلت "سانا" عن مصدر عسكري قوله: "حوالي الساعة 6.30 (بالتوقيت المحلي) صباح اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا بعدة صواريخ من فوق البحر المتوسط غرب طرابلس مستهدفا عدة مداجن في محيط بلدة الحميدية جنوب طرطوس، ما أدى إلى إصابة مدنيين اثنين بجروح بينهما امرأة، ووقوع بعض الخسائر المدنية".

المصدر: "سانا"