سوريا.. الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي (فيديو)

أفادت مراسلة RT في سوريا مساء يوم الاثنين بأن دوي انفجارات سمع في العاصمة دمشق ومحيطها، مؤكدة تصدي الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي.

وذكرت مراسلتنا أن الأصوات التي سمعت في دمشق ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية السورية لأهداف معادية في سماء العاصمة.

من جهتها قالت وكالة الأنباء الرسمية سانا إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ معادية فوق المنطقة الجنوبية.

هذا وأكدت قناة "الإخبارية" السورية أن الدفاعات الجوية تصدت لعدوان إسرائيلي.

وأوضحت القناة السورية أن الضربات الصاروخية كانت محدودة.

المصدر: RT + وسائل إعلام سورية