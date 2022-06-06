 
مباشر

سوريا.. الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي (فيديو)

أخبار العالم العربي

سوريا.. الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي (فيديو)
RT
سوريا.. الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t6ju

أفادت مراسلة RT في سوريا مساء يوم الاثنين بأن دوي انفجارات سمع في العاصمة دمشق ومحيطها، مؤكدة تصدي الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي.

وذكرت مراسلتنا أن الأصوات التي سمعت في دمشق ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية السورية لأهداف معادية في سماء العاصمة.

من جهتها قالت وكالة الأنباء الرسمية سانا إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ معادية فوق المنطقة الجنوبية.

هذا وأكدت قناة "الإخبارية" السورية أن الدفاعات الجوية تصدت لعدوان إسرائيلي.

وأوضحت القناة السورية أن الضربات الصاروخية كانت محدودة.

المصدر: RT + وسائل إعلام سورية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا