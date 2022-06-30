حملة تضامن مع مطران لبناني منعته الكنيسة من الظهور الإعلامي بعد تصريحات عن "عدو لبنان الأول" وبوتين

أطلق ناشطون لبنانيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملة تضامن مع المطران كميل مبارك، متهمين الكنيسة المارونية بـ"إسكات الأب مبارك" بعد شنه هجوما على الولايات المتحدة الأمريكية.

وقد تصدر هاشتاغ "لا لإسكات الأب مبارك" موقع "تويتر"، وذلك بعد أن أصدرت مطرانية بيروت للموارنة قرارا منعت بموجبه الأب مبارك من الظهور عبر الإعلام في هذه المرحلة.

وغرد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين أنها محاولة لإسكاته وإسكات صوت الحق الذي يمثله في مواقفه السياسية.

صوت الحق والحقيقة في زمن الباطل

الاب كميل مبارك يمثلني كل الاحترام🧡🧡🧡 pic.twitter.com/wdSO1jibsT — nadia (@nadia30844934) June 30, 2022

صرخة الأب كميل مبارك بوجه غطرسة الولايات المتحدة الأميركية مؤثرة.



مسيحيو المشرق قادرون على هزيمة مشروع ضم المسيحيين إلى تحالف الصهيونية العالمية.



خطورة المشروع تبدأ من تهويد القدس وبيت لحم وصولاً إلى توظيف الغرب للمشروع التكفيري لتهجير مسيحيي العراق وسوريا ولبنان.#كميل_مبارك. — mohamadkazan (@mohamadkazzan) June 29, 2022

كلنا معك مونسنيور مبارك. ..خافوك فأبعدوك

نعم لقول الحقيقه دائما هزيت عرش الكنيسه لقولك دائما الحقيقه هكذا فعلوا مع المطران الياس نصار خافوه فأسكتوه بئس هيك اكليروس😡😡😡 pic.twitter.com/DuHQlcaoii — Georges Z 🧡✝️🇱🇧 FPM (@Georges70927158) June 29, 2022

هذا وأفادت قناة الـmtv بأن "ما من إجراء جديد متخذ في حق مبارك أو أي كاهن آخر، إنما المسألة تعود إلى تدبير صادر قبل أكثر من عام لكهنة أبرشية بيروت المارونية بالابتعاد عن المقابلات والاطلالات التي تتخذ منحى سياسيا أو تلك التي تتسبب بالتفرقة بين أبناء الرعية بدل جمعهم، والاكتفاء بكل ما يسهم في ارشادهم وتنبيههم في ما يتعلّق بالقضايا الكنسية والاجتماعية والاقتصادية".

وكان مبارك قال في تصريح سابق إن "الولايات المتحدة هي أول عدو للبنان وسكان الشرق الأوسط جميعا وحتى أكثر من إسرائيل"، متهما واشنطن بـ"منع استجرار لبنان للكهرباء من الأردن والغاز من مصر من أجل تركيع وتجويع لبنان وجعله يستسلم".

كما علق على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قائلا: "بوتين لم يعلن الحرب، انما الحرب أعلنت عليه ومن عشر سنوات وليس من الآن".

هيدا الكلام كان احد اسباب منع الاب مبارك من الظهور في الاعلام .#لا_لإسكات_الأب_مباركpic.twitter.com/pZv7Rt5DCy — البجاني (@kahale_tayyar) June 29, 2022

ما جئت لألقي سلاماً بل كلاماً حاداً قاطعاً كالسيف !! 🗡

وسيف الحق القاطع... ما حدا في يوقفه أو يسَكته! لا مطران ولا بطريرك !#لا_لإسكات_الأب_مبارك#كميل_مبارك ! pic.twitter.com/ofVrEk9kL1 — 𝚁𝙰𝙼𝙸 𝙽𝙰𝙹𝙴𝙼 | رامي نجم 🔸️ (@rami_najem1) June 29, 2022

المصدر: RT