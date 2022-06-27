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السلطات المصرية تلقي القبض على مستشار بمجلس الدولة بتهمة قتل زوجته المذيعة شيماء جمال

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السلطات المصرية تلقي القبض على مستشار بمجلس الدولة بتهمة قتل زوجته المذيعة شيماء جمال
Gettyimages.ru
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نقل موقع القاهرة 24 عن مصدر مسئول داخل مجلس الدولة المصري أنه تم رفع الحصانة عن مستشار وعضو مجلس إدارة بنادي مجلس الدولة والقبض عليه، بسبب قتل زوجته وإخفاء جثتها.

وقال المصدر أن المستشار قتل زوجته وأخفى جثتها داخل شقة الزوجية في منطقة الشيخ زايد، لمدة زادت على الـ10 أيام.

وأضاف المصدر في تصريحات للموقع أنه تم القبض على المستشار (أ ح)، اليوم الاثنين، بعد رفع الحصانة عنه، نتيجة اكتشاف جريمته، وإخفائها لمدة 10 أيام.


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وأشار إلى أن المستشار أبلغ عن اختفاء زوجته وتوارى عن الأنظار، ولم يستجب لأي تواصل أمني معه بعدها، وأرشد عنه سائقه الخاص بأنه قتل زوجته رميا بالرصاص، حسبما نقل موقع "القاهرة 24".

المصدر: القاهرة 24

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