وسائل إعلام مصرية: العثور على جثة المذيعة شيماء جمال المختفية منذ عدة أيام

ذكرت وسائل إعلام مصرية أنه تم العثور على جثة المذيعة شيماء جمال المختفية منذ عدة أيام، حيث تقوم أجهزة الأمن المصرية بالبحث في ملابسات اختفائها منذ أكثر من 20 يوما في ظروف غامضة.

وأفاد موقع "القاهرة 24" أن الأجهزة الأمنية بالجيزة عثرت على جثة المذيعة شيماء مدفونة داخل فيلا بالمنصورية. وهي معروفة إعلاميا بـ"مذيعة الهيروين" والتي تعمل بإحدى القنوات التليفزيونية.

وحسب المعلومات، فإن زوج المذيعة تقدم ببلاغ إلى أجهزة الأمن يفيد بتغيب زوجته، وأن آخر اتصال جمعهما أخبرته بأنها بصدد الانتهاء من جلسة عناية بشعرها لدى أحد المصففين بنطاق مدينة السادس من أكتوبر وستتحرك بعدها إلى المنزل قبل غلق هاتفها.

وعلى الاثر تم تشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قسم المساعدات الفنية؛ لتفريغ كاميرات المراقبة وتتبع خطوط السير المحتملة لها. كما تم إخطار النيابة العامة التي استعجلت التحريات.

المصدر: "مصراوي"+ القاهرة 24