خبير عسكري مصري يعلق على تطورات العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا

قال اللواء محمد الشهاوي الخبير العسكري والاستراتيجى المصري والمستشار بأكاديمية ناصر العسكرية إن روسيا استطاعت مؤخرا تحقيق نجاحات ملحوظة خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وقال الشهاوي في تعليق لـRT أن القوات الروسية والحليفة حققت تقدما ملحوظا في منطقة الدونباس ومدينة سيفرودونيستك.

وأوضح أن "الكثافة النيرانية للجيش الروسي تستهدف حاليا البنية التحتية وما يطلق عليه أهداف القيمة المضافة وذلك بعد نجاحها في تدمير وتقويض البنية العسكرية للجيش الأوكراني في المرحلة الاولى".

واضاف الشهاوي أن "تلك النجاحات الملحوظة تمكن روسيا من دخول أي مفاوضات مقبلة مع الغرب أو أوكرانيا وبيدها اوراق ضغط قوية تمكنها من فرض شروطها التي اعلنتها قبل انطلاق العملية العسكرية في أوكرانيا".

ناصر حاتم

المصدر:RT