 
مباشر

خبير عسكري مصري يعلق على تطورات العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا

أخبار العالم العربي

خبير عسكري مصري يعلق على تطورات العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tb3n

قال اللواء محمد الشهاوي الخبير العسكري والاستراتيجى المصري والمستشار بأكاديمية ناصر العسكرية إن روسيا استطاعت مؤخرا تحقيق نجاحات ملحوظة خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وقال الشهاوي في تعليق لـRT أن القوات الروسية والحليفة حققت تقدما ملحوظا في منطقة الدونباس ومدينة سيفرودونيستك.

وأوضح أن "الكثافة النيرانية للجيش الروسي تستهدف حاليا البنية التحتية وما يطلق عليه أهداف القيمة المضافة وذلك بعد نجاحها في تدمير وتقويض البنية العسكرية للجيش الأوكراني في المرحلة الاولى".
واضاف الشهاوي أن "تلك النجاحات الملحوظة تمكن روسيا من دخول أي مفاوضات مقبلة مع الغرب أو أوكرانيا وبيدها اوراق ضغط قوية تمكنها من فرض شروطها التي اعلنتها قبل انطلاق العملية العسكرية في أوكرانيا".

ناصر حاتم

المصدر:RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا