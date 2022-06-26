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الأردن.. قاتل فتاة جامعة العلوم التطبيقية يطلق النار على نفسه بعد محاصرته

أخبار العالم العربي

الأردن.. قاتل فتاة جامعة العلوم التطبيقية يطلق النار على نفسه بعد محاصرته
Gettyimages.ru
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قالت مديرية الأمن العام بالأردن، الأحد، إنه جرى تحديد مكان المشتبه به بقتل فتاة جامعة العلوم التطبيقية إيمان ارشيد.

وأضافت المديرية في بيان صحفي أنه لدى محاصرته من قبل رجال الأمن العام أقدم على إطلاق النار على نفسه.

ولم تذكر المديرية أي تفاصيل عن حاله المتهم الصحية بعد إطلاقه النار على نفسه، لكنها أشارت إلى أنه سيجري ذكر أي تفاصيل لاحقا.

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وتوفيت الطالبة إيمان إرشيد بداخل جامعة العلوم التطبيقية في شمال عمّان، بعد أن أطلق المتهم المذكور عيارات نارية باتجاهها وفق ما أفادت مديرية الأمن العام الخميس الماضي.

ووفق ما روى شهود عيان فإن قاتل الطالبة، أطلق باتجاهها 5 رصاصات أصابتها واحدة منها في الرأس. وكان يرتدي القاتل "طاقية رأس".

المصدر: قناة "المملكة"

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