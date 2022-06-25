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هل تتحول الإمارات عن مواقفها المبدئية؟ أنور قرقاش يؤكد موقف أبو ظبي من الصراع في أوكرانيا

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هل تتحول الإمارات عن مواقفها المبدئية؟ أنور قرقاش يؤكد موقف أبو ظبي من الصراع في أوكرانيا
AP Jon Gambrell
المستشار الرئاسي في الإمارات، أنور قرقاش.
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علق المستشار الرئاسي في الإمارات، أنور قرقاش، على الصراع في أوكرانيا، مؤكدا موقف أبو ظبي من هذه الأزمة.

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وعلى حسابه في "تويتر"، قال أنور قرقاش: "مواقف دولة الإمارات تحكمها المبادئ والقيم ولا تنجر وراء المزايدات والانفعالات وسياسة المحاور، وهذا ما ينطبق على موقفنا من الحرب في أوكرانيا والذي يستند إلى القانون الدولي ورفض استخدام القوة واحترام سيادة الدول وحل الخلافات عبر المسار السياسي والدبلوماسي".

وأضاف قرقاش: "الإمارات ليست في وارد التحول عن مواقفها المبدئية وإيمانها بضرورة الاحتكام إلى القوانين وتغليب الحكمة والحوار لإيجاد تسويات سياسية للصراعات والنزاعات الدولية، فنحن نعيش في منطقة لطالما عانت من العنف وندرك معانيه وتأثيراته وانعكاساته السلبية على كافة أوجه الحياة".

المصدر: RT

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