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هنية: نرفض سرقة إسرائيل لثروات لبنان البحرية

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هنية: نرفض سرقة إسرائيل لثروات لبنان البحرية
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قال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية "إننا نرفض سرقة العدو الإسرائيلي لثروات لبنان البحرية".

وفي تصريح بعد لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون، قال هنية: "أكدنا لفخامة الرئيس تضامننا مع لبنان، ورفضنا سرقة العدو الإسرائيلي ثرواته البحرية، ونتمنى للبنان الأمن والاستقرار والمزيد من الوحدة".

وشدد على أن "الاحتلال الإسرائيلي لا يفرق بين مسلم ومسيحي في فلسطين، خاصة في القدس".

بدوره، قال عون: "لبنان يؤكد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وعلى حق العودة إلى أرضه".

المصدر: RT

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