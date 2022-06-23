الأمين العام لـ"حزب الله" يستقبل إسماعيل هنية

استقبل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصرالله رئيس ‏المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية والوفد المرافق له، في لقاء تم فيه "تأكيد تعاون كل أجزاء محور المقاومة".

وجرى خلال اللقاء "استعراض مختلف التطورات السياسية والميدانية في فلسطين ‏ولبنان والمنطقة وتطور محور المقاومة والتهديدات والتحديات ‏والفرص القائمة مع التأكيد الحاسم على تعاون كل أجزاء هذا المحور ‏بما يخدم الهدف المركزي له والذي يتعلق بالقدس والمقدّسات والقضية ‏الفلسطينية".‏

وكان هنية قد وصل بيروت يوم الثلاثاء الماضي، على رأس وفد قيادي من الحركة، في زيارة يلتقي خلالها المسؤولين والقيادات اللبنانية.

وقالت حركة حماس في بيان، أن هنية سيلتقي أيضا قيادات الفصائل وقيادات العمل الوطني والشعبي الفلسطيني، وذلك في إطار تعزيز علاقات التعاون والأخوّة بين الشعبين الفلسطيني واللبناني، والاطلاع على أوضاع شعبنا في المخيمات.

كما سيلقي هنية كلمة المقاومة الفلسطينية أمام المؤتمر "القومي الإسلامي" في دورته الـ 31 المنعقد في بيروت.

المصدر: "المنار"