إسماعيل هنية يصل الثلاثاء إلى لبنان في زيارة لأيام

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، سيتوجه يوم الثلاثاء إلى العاصمة اللبنانية بيروت، في زيارة ستستمر عدة أيام.

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وصرح القيادي في حماس رأفت مرة بأن زيارة هنية إلى لبنان تتزامن مع ذكرى يوم اللاجئ، وهي للتأكيد على ضرورة حل الأزمات التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان، مشيرا إلى أن هذه الزيارة لهنية إلى لبنان هي الثالثة خلال عامين.

وأفيد بأن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس سيلتقي "مع مسؤولين من مختلف الأحزاب اللبنانية، والجهات الرسمية في بيروت، إلى جانب لقاءات سيعقدها مع قادة الفصائل الفلسطينية وهيئات شعبية".

المصدر: القدس