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الأردن.. إطلاق اسم إيمان إرشيد على أكبر قاعات كلية التمريض في جامعة العلوم التطبيقية

أخبار العالم العربي

الأردن.. إطلاق اسم إيمان إرشيد على أكبر قاعات كلية التمريض في جامعة العلوم التطبيقية
خبرني
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كشف عميد شؤون الطلبة في جامعة العلوم التطبيقية في الأردن، الدكتور زكريا المباشر، عن إطلاق اسم الضحية إيمان إرشيد على أكبر قاعات كلية التمريض في الجامعة.

وأشار المباشر إلى وقفة حداد يوم الأحد المقبل داعيا جميع العمداء إلى وقفات تضامنية ردا على الجريمة المرتكبة بحق إرشيد، وذلك وفق تصريح لقناة المملكة.

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وأقدم أحد الاشخاص على إطلاق عيارات نارية باتجاه إحدى الفتيات داخل جامعة خاصة شمال العاصمة، إذ نتج عن ذلك إصابتها ولم تفلح جهود إنقاذها. وما لبثت أن فارقت الحياة.

ولاذ القاتل بالفرار وبوشرت التحقيقات لتحديد هويته وإلقاء القبض عليه.

ووفق ما روى شهود عيان فإن قاتل الطالبة، أطلق باتجاهها 5 رصاصات أصابتها واحدة منها في الرأس. وكان يرتدي القاتل "طاقية رأس".

المصدر: خبرني

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