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جريمة جامعة المنصورة المصرية تتكرر في الأردن باختلاف الأداة

مجتمع

جريمة جامعة المنصورة المصرية تتكرر في الأردن باختلاف الأداة
Gettyimages.ru
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نقلت وسائل إعلام محلية عن شهود عيان تفاصيل جديدة حول مقتل طالبة جامعية في العاصمة عمان، بعد أن أطلق شخص يعتمر قبعة 5 أعيرة نارية على الفتاة في حرم الجامعة صباح يوم الخميس.

وتقول تفاصيل شهود العيان أن شخصا أطلق 5 رصاصات على الطالبة، اصابتها إحداها في رأسها، وقام الجاني بإطلاق عدة عيارات نارية في الهواء لتفريق من كانوا حوله وليفسح الطريق أمام هروبه من مكان الجريمة.

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وكان مصدر أمني قد صرّح في وقت سابق بأن أحد الاشخاص أقدم على إطلاق أعيرة نارية باتجاه إحدى الفتيات داخل جامعة خاصة شمال العاصمة عمان، ونتج عن ذلك إصابتها، ونقلت الى المستشفى بحالة سيئة، إلا أنها فارقت الحياة بعد ذلك.

وأفيد بأن الجاني لاذ بالفرار، فيما بوشرت التحقيقات لتحديد هويته والقاء القبض عليه.

وقالت مديرية الأمن العام في بيان بالخصوص: "لاحقا لإصابة الفتاة بعيار ناري فقد فارقت الحياة متأثرة بإصابتها وما زال التحقيق جار".

وتأتي هذه الجريمة البشعة بعد يومين من جريمة مماثلة نفذت قرب جامعة المنصورة المصرية حيث أقدم شاب على ذبح زميلته أمام المارة.

المصدر: خبرني

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