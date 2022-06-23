شاهد.. قاتل فتاة المنصورة يمثل جريمته في الشارع

نشرت وسائل الإعلام المصرية فيديو للحظة قيام الطالب المتهم بقتل صديقته أمام جامعة المنصورة بتمثيل جريمته بحضور عدد من ضباط الشرطة.

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وشهدت مدينة المنصورة في محافظة الدقهلية بمصر، واقعة مؤسفة حيث قتلت طالبة على يد زميلها بسبب مشادة كلامية نشبت بينهما، أثناء أداء الامتحانات.

تبين مصرع طالبة على يد زميلها، إثر مشادة كلامية بينهما في أثناء ذهابهما إلى الامتحان، فطعنها طعنتين نافذتين، لقيت على الفور مصرعها، وتم نقل الجثة إلى المستشفى الدولي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

المصدر: القاهرة 24