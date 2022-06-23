 
مباشر

شاهد.. قاتل فتاة المنصورة يمثل جريمته في الشارع

مجتمع

شاهد.. قاتل فتاة المنصورة يمثل جريمته في الشارع
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tahy

نشرت وسائل الإعلام المصرية فيديو للحظة قيام الطالب المتهم بقتل صديقته أمام جامعة المنصورة بتمثيل جريمته بحضور عدد من ضباط الشرطة.

إقرأ المزيد
مصر.. المتهم بقتل فتاة المنصورة يكشف سبب جريمته ووسائل إعلام تنشر صور المجني عليها
مصر.. المتهم بقتل فتاة المنصورة يكشف سبب جريمته ووسائل إعلام تنشر صور المجني عليها

وشهدت مدينة المنصورة في محافظة الدقهلية بمصر، واقعة مؤسفة حيث قتلت طالبة على يد زميلها بسبب مشادة كلامية نشبت بينهما، أثناء أداء الامتحانات.

تبين مصرع طالبة على يد زميلها، إثر مشادة كلامية بينهما في أثناء ذهابهما إلى الامتحان، فطعنها طعنتين نافذتين، لقيت على الفور مصرعها، وتم نقل الجثة إلى المستشفى الدولي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

المصدر: القاهرة 24

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا