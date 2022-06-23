تعاون سوري إيطالي لإعادة إحياء نهر بردى

وقعت كل من جامعة دمشق ومحافظة دمشق اتفاقيتي تعاون مع إدارة حديقة ماييلا الإيطالية لتبادل الخبرات، وبما يخدم مشروع إعادة إحياء نهر بردى، والحفاظ على التنوع الحيوي والموارد الطبيعية.

وذكرت وكالة "سانا" أن الاتفاقية وقعت خلال ندوة علمية في إيطاليا شارك بها خبراء من الجانبين.

وأضافت أن مشروع إعادة إحياء نهر بردى انطلق من المعهد العالي للتخطيط الإقليمي وفازت به جامعة دمشق كمشروع بحثي تطبيقي من الهيئة العليا للبحث العلمي، هدفه إعادة المجرى الحيوي للنهر إلى شكله الطبيعي والحيوي والتراثي.

وتُعد حديقة ماييلا الوطنية من أجمل الحدائق في إيطاليا، وتحتوي على نحو 500 كيلومترا من مسارات المشي لمسافات طويلة عبر الجبال.

وتقع الحديقة في مقاطعات كييتي وبيسكارا ولاكويلا، في إقليم أبروزو في إيطاليا وتتجاوز مساحتها 740 كيلومترا.

المصدر: "سانا"