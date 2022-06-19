شكري: مصر ستبني منصة لتصدير الغاز إلى أوروبا

أعلن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، خلال زيارته إلى لوكسمبورغ، أن مصر ستبني منصة لتصدير غاز شرق المتوسط إلى أوروبا.

وأوضح شكري ‏‎أن بلاده "أثبتت أنها شريك موثوق للاتحاد الأوروبي".

كما أشار ‏إلى أن مصر تواجه تحديات كبيرة على صعيد الطاقة والغذاء والتضخم.

ووصل شكري الأحد إلى لوكسمبورغ في زيارة يلتقي خلالها العديد من المسؤولين الأوروبيين، واستقبله جوزيب بوريل مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والخارجية.

ومن المقرر أن يحضر شكري وبوريل الدورة التاسعة لأعمال مجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وسيتبنى شكري وبوريل وثيقة الأولويات المشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبي والتي تمتد حتى عام 2027.

المصدر: "مصراوي"