مصر.. شركة "القلعة" للاستشارات المالية تعلق على الأحكام الصادرة على هيكل

أصدرت شركة "القلعة" للاستشارات المالية بمصر بيانا حول الأحكام الصادرة ضد ممثلي الشركة وعلى رأسهم رئيس مجلس إدارتها رجل الأعمال أحمد حسنين هيكل.

وقالت الشركة إن "تلك الأحكام ما هي إلا أحكام إبتدائية غيابية بشأن نزاع تجاري قد صدرت دون علم أو حضور الشركة أو ممثليها، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية بشأن تلك الأحكام".

ونوهت الشركة إلى أن "محاولات التركيز إعلاميا على إسم شركة القلعة أو رئيس مجلس إدارتها أحمد محمد حسنين هيكل، لن يثنيها عن إتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تحفظ حقوقها وحقوق مساهميها، كما تؤكد الشركة أن لديها الملاءة المالية الكافية التي تمكنها من تنفيذ ما قد تؤول إليه تلك النزاعات".

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وكانت مواقع إخبارية مصرية قد أفادت بوقت سابق بأن جهات التحقيق في مصر قررت منع رجل الأعمال أحمد حسنين هيكل نجل الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل من السفر، "على ذمة إصدار شيكات بنكية غير قابلة للصرف عمدا".

المصدر: "صدى البلد"