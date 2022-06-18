مصر.. منع رجل أعمال شهير من السفر

قررت جهات التحقيق في مصر منع رجل الأعمال أحمد حسنين هيكل نجل الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل من السفر، " على ذمة إصدار شيكات بنكية غير قابلة للصرف عمدا".

كما قررت السلطات أيضا وضع هشام حسين، رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المتخصصة بالاستشارات المالية، على قوائم الممنوعين من السفر، لاشتراكه بنفس التهمه مع هيكل وهي صرف شيكات غير قابلة للصرف.

وقضت محكمة الدقي الجزئية، في وقت سابق بحبس رجل الأعمال أحمد حسنين هيكل، 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، لاتهامهما بإصدار شيكات دون رصيد بمبلغ 18 مليون دولار.

وذكرت الجنحة التي حملت رقم 3036 لسنة 2022 جنح الدقي، أن المتهمين اقترفا عمدا إصدار شيكات بنكية ليست قابلة للصرف، وذلك أخذا لما أقره المجني عليه بمحضر الاستدلالات، وهو ما ثبت من مطالعة الشيكات البنكية سند الجنحة المقدمة بالأوراق والموقع من المذكورين.

المصدر: "القاهرة 24"