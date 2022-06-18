 
مباشر

تونس: إحباط عملية هجرة غير شرعية لـ24 شخصا

أخبار العالم العربي

تونس: إحباط عملية هجرة غير شرعية لـ24 شخصا
AP Daniele La Monaca
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t97l

أعلنت وزارة الدفاع التونسية أن وحدة عائمة تابعة لجيش البحر تمكنت أمس الجمعة، من إحباط عملية هجرة غير نظامية لـ24 مهاجرا تونسيا، من ضمنهم طفل وامرأة.

إقرأ المزيد
زيادة عدد المهاجرين التونسيين إلى إيطاليا وفقدان المئات
زيادة عدد المهاجرين التونسيين إلى إيطاليا وفقدان المئات

وأفادت وزارة الدفاع الوطني بأن المهاجرين كانوا على متن زورق بالموقع شمال جزيرة زمبرة على بعد 35 كلم.

وأشارت إلى أنه بالتحري معهم، صرحوا بأن أعمارهم تتراوح بين 6 و41 عاما، وأنهم أبحروا من سواحل غار الملح، خلال الليلة الفاصلة بين يومي 16 و17 يونيو الجاري، بنية اجتياز الحدود البحرية خلسة في اتجاه الفضاء الأوروبي.

وأوضحت الوزارة أنه تم التوجه بهم إلى الميناء التجاري ببنزرت حيث تم تسليمهم إلى الحرس الوطني بالمكان لاستكمال الإجراءات القانونية في شأنهم .

المصدر: "نسمة"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا