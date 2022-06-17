تصريح زاخاروفا حول محاولة "إلغاء" السعودية يثير تفاعلا

أثار تصريح للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا تحدثت فيه عن محاولات واشنطن لعزل وتهميش السعودية، تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وتداول رواد شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جاء في مقابلة أجرتها مع زاخاروفا قناة RT وقالت فيه: "أود أن آتي لكم بمثالين، هل تتذكرون منذ سنتين أن الولايات المتحدة قد حاولت أن تلغي بشكل كامل المملكة العربية السعودية وهذا الأمر كان مضحكا لأننا نعلم ما هي المملكة العربية السعودية".

سألت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عن إمكانية عزل روسيا فذكرت مثالا رائعا للنفاق الغربي حين بدأ بمقاطعة #السعودية قبل عامين والبروباغندا حول سياساتها وحول شعبها مؤكدة إستحالة الاستغناء عن دولة كبيرة كالمملكة السعودية أو #روسيا.#أوكرانيا#الولايات_المتحدةpic.twitter.com/8hRga6wSso — أسامة الحمَد (@OsamaAlhamad_RT) June 16, 2022

وتابعت زاخاروفا: "نعلم تاريخ هذه الدولة (السعودية) ووضعها الحالي وكل ما يتعلق بها ونعلم ما المدى الذي يمكن أن تصل إليه من التطور ونعلم مدى سخرية هذا القرار أو التخطيط من قبل الولايات المتحدة بشأن هذه الدولة".

سألت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عن إمكانية عزل روسيا فذكرت مثالا رائعا للنفاق الغربي حين بدأ بمقاطعة #السعودية قبل عامين والبروباغندا حول سياساتها وحول شعبها مؤكدة إستحالة الاستغناء عن دولة كبيرة كالمملكة السعودية أو #روسيا.#أوكرانيا#الولايات_المتحدةpic.twitter.com/8hRga6wSso — أسامة الحمَد (@OsamaAlhamad_RT) June 16, 2022

ووصف أحد رواد "تويتر" ما ورد على لسان زاخاروفا بأنها "أفخم وأصدق مقابلة".

أفخم و أصدق مقابلة



متحدثة الخارجية الروسية "ماريا زاخاروفا" في تعليقها حول إمكانية عزل روسيا 🇷🇺



(قبل عامين حاولت أمريكا 🇺🇸 إلغاء #السعودية 🇸🇦 وكان الأمر مضحكا لأننا نعلم ماهي السعودية و تاريخها

نعلم مدى سخرية هذا القرار

لذلك استحالة الاستغناء عن دولة كبير مثل السعودية و روسيا) pic.twitter.com/nvE3hikBQD — علي الزمامي الدوسري (@dzama44) June 16, 2022

المصدر: RT