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تصريح زاخاروفا حول محاولة "إلغاء" السعودية يثير تفاعلا

أخبار العالم العربي

تصريح زاخاروفا حول محاولة
Sputnik
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أثار تصريح للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا تحدثت فيه عن محاولات واشنطن لعزل وتهميش السعودية، تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وتداول رواد شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جاء في مقابلة أجرتها مع زاخاروفا قناة RT وقالت فيه: "أود أن آتي لكم بمثالين، هل تتذكرون منذ سنتين أن الولايات المتحدة قد حاولت أن تلغي بشكل كامل المملكة العربية السعودية وهذا الأمر كان مضحكا لأننا نعلم ما هي المملكة العربية السعودية".

وتابعت زاخاروفا: "نعلم تاريخ هذه الدولة (السعودية) ووضعها الحالي وكل ما يتعلق بها ونعلم ما المدى الذي يمكن أن تصل إليه من التطور ونعلم مدى سخرية هذا القرار أو التخطيط من قبل الولايات المتحدة بشأن هذه الدولة".

ووصف أحد رواد "تويتر" ما ورد على لسان زاخاروفا بأنها "أفخم وأصدق مقابلة".

المصدر: RT

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