زاخاروفا: جولة لافروف إلى الدول العربية كانت مثمرة

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن جولة الوزير سيرغي لافروف الأخيرة إلى عدد من الدول العربية كانت مثمرة، وأن الغرب فشل في عزل روسيا رغم كل مزاعمه.

وفي لقاء مع RT على هامش مؤتمر سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي أشارت زاخاروفا كذلك إلى أن العقوبات الغربية على روسيا أثبتت فشلها، مؤكدة أن أكثر من 100 دولة تشارك في منتدى سان بطرسبورغ، بينها وفود أوروبية وأمريكية حضرت رغم القيود التي فرضتها العواصم الغربية.

يتبع...