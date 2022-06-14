ضمن "مبادرة السلام الروسية السورية".. وفد روسي في مدينة الزبداني السورية

زار وفد روسي مدينة الزبداني بريف دمشق اليوم، وذلك على هامش أعمال الاجتماع الرابع لمتابعة المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين، حيث قدم بعض التجهيزات في المدينة.

وذكرت وكالة "سانا" أن الوفد قدم مجموعة من المستلزمات والتجهيزات لكنيسة رقاد السيدة العذراء، ومولدة كهرباء باستطاعة 100 كيلو واط لمستشفى الزبداني الوطني.

ونقلت الوكالة عن الناطقة باسم مبادرة السلام السورية الروسية، سلوى شعبان، أن "المبادرة سلسلة لعمل متواصل بين الجانبين وتسهم في تعزيز علاقات الصداقة بينهما على كل الأصعدة الطبية والإنسانية والفكرية وتمت بالتنسيق مع مركز المصالحات الروسية".

كما نقلت عن مدير إدارة العلاقات الخارجية والاقتصادية بحكومة موسكو، ايغار بكار فيتش، أنه أشار إلى "أهمية ترميم كنيسة رقاد السيدة العذراء ولا سيما بعد الدمار الذي تعرضت له نتيجة الحرب الإرهابية على سوريا"، وأضاف "أن التجهيزات التي قدمت هي رمز التعاون بين الدولتين".

وقال كاهن كنيسة رقاد السيدة العذراء، الأب سمعان أيوب، إن "المبادرة تشجع الأهالي على العودة إلى مدينتهم وتساعدهم في إكمال طقوسهم الدينية".

المصدر: وكالة "سانا"