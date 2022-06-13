 
مباشر

الحكومة الأردنية تعلن عن رفع أسعار الوقود 4 مرات خلال الأشهر المقبلة

أخبار العالم العربي

الحكومة الأردنية تعلن عن رفع أسعار الوقود 4 مرات خلال الأشهر المقبلة
Gettyimages.ru
عمان - الأردن
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t82y

أعلن المتحدث باسم الحكومة الأردنية فيصل الشبول أن مجلس الوزراء يتوجه إلى رفع أسعار الوقود في البلاد على أربعة مراحل على الأقل خلال الأشهر المقبلة.

وأكد الشبول في حديث لقناة "المملكة" التصريحات السابقة لوزير الداخلية مازن الفراية التي قال فيها إن "الحكومة ذاهبة إلى أقل شيء 4 رفعات على أسعار الوقود خلال الأشهر المقبلة".

وأوضح أن الحكومة ستعمل على "رفع أسعار البنزين بشقيه بداية كل شهر بمقدار 35 فلسا للتر"، موضحا أن "الضرائب لم ترتفع بل إن الذي ارتفع هو أسعار المشتقات النفطية فقط".

وأشار إلى أن الحكومة "لم تعكس في نوفمبر الماضي أسعار الديزل على السوق المحلي، وجمدت في أشهر فبراير ومارس وأبريل الضريبة على المشتقات النفطية".

ولفت إلى أن "الحكومة لجأت إلى تثبيت الأسعار للأشهر الثلاثة المذكورة بعد تعافي المواطنين من فيروس كورونا، وبدء تعافي الأسواق، وموسم الشتاء البارد، وحلول شهر رمضان"، موضحا أنه "لم يكن في حسبان الحكومة أن النفط سيرتفع عالميا بنسبة 50% في الأزمة الأخيرة".

المصدر: "المملكة"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا