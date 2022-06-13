الحلبوسي: خيار حل البرلمان لم يطرح حتى الآن

الحلبوسي والدغمي في مؤتمر صحفي بعمان ـ (صفحة الحلبوسي في "فيسبوك")

أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، أن خيار حل البرلمان لم يطرح حتى الآن، تعقيبا على استقالة أعضاء "الكتلة الصدرية".

وقال خلال مؤتمر صحفي عقد مع نظيره الأردني عبد الكريم الدغمي في عمان: "هناك تحديات على المستوى الإقليمي بحاجة إلى تكاتف من أجل مواجهتها".

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وأضاف، أن "التعاون الثلاثي بين العراق والأردن ومصر، فضلا عن أن التعاون الثنائي بحاجة إلى خطوات عملية في كثير من المشاريع التي تتعلق بالربط الكهربائي والتعاون الصناعي والاقتصادي".

وتابع الحلبوسي: "نحن كسلطة تشريعية ندعم الحكومة العراقية، للمضي بتسهيل كل الخطوات التي تعزز العلاقة بين البلدين، وتنعكس إيجابا على الاقتصاد العراقي والأردني".

وأشار إلى أن "خيار حل مجلس النواب لم يطرح حتى الآن".

المصدر: RT