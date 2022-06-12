العراق.. مقتدى الصدر يدعو نواب كتلته إلى تقديم استقالتهم لرئيس البرلمان

دعا زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر يوم الأحد نواب الكتلة الصدرية إلى تقديم استقالاتهم من مجلس النواب.

وقال الصدر في بيان "على رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري أن يقدم استقالات نواب الكتلة إلى رئيس مجلس النواب، مع فائق الشكر لهم لما قدموه في هذه الفترة القصيرة فجزاهم الله خير الجزاء".

وأضاف مقتدى الصدر: "كما الشكر موصول لحلفائنا في تحالف إنقاذ وطن لما أبدوه من وطنية وثبات وهم الآن في حل منى جزاهم الله خير الجزاء".

وتابع قائلا "وهذا شكر خاص لابن عمنا السيد جعفر الصدر الذي كان مرشحنا المستقل لرئاسة الوزراء".

واعتبر الصدر هذه الخطوة تضحية منه من أجل العراق والشعب لتخليصهم من المصير المجهول، كما ضحوا سابقا من أجل تحرير العراق وسيادته وأمنه وازدهاره واستقراره".

وتعيش العراق أزمة سياسية تقف أمام تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك وسط تمسك بعد المكونات بتشكيل حكومة محاصصة ترضى كافة الأحزاب السياسية في المشهد الراهن.

المصدر: RT