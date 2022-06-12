المغرب يمنع عرض فيلم "سيدة الجنة" حول إبنة النبي محمد

قرر المركز السينمائي المغربي عدم منح التأشيرة للشريط السينمائي "سيدة الجنة" The Lady of Heaven، ومنع عرضه التجاري أو الثقافي بالمملكة.

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وأوضح المركز السينمائي في بلاغ أن هذا القرار جاء بناء على موقف المجلس العلمي الأعلى، الذي يرأسه الملك محمد السادس باعتباره أميرا المؤمنين الصادر يوم السبت 11 يونيو الجاري.

وأضاف البلاغ أن المجلس العلمي الأعلى أعرب عن استنكاره الشديد لما ورد في الشريط السينمائي المذكور لمخرجه إيلي كينغ وكاتبه ياسر الحبيب، لكونه يتعارض مع ثوابت المملكة المغربية المحددة في دستورها.

تدور قصة الفيلم الروائي الطويل حول ابنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فاطمة الزهراء، زوجة علي بن أبي طالب رابع الخلفاء الراشدين.

وقررت مصالح المركز السينمائي المغربي "عدم منح التأشيرة لهذا الفيلم ومنع عرضه التجاري أو الثقافي بالتراب الوطني".

ويضيف المصدر ذاته أن المصالح المختصة بالمملكة المغربية دأبت على الترخيص للأعمال السينمائية والسمعية البصرية الأجنبية، سواء منها المصورة داخل التراب الوطني أو بالخارج، قصد استيرادها من بلد الإنتاج وتوزيعها على القاعات السينمائية داخل التراب الوطني، في إطار احترام تام للنصوص التشريعية والتنظيمية المؤطرة للقطاع السينمائي بالمغرب، ما لم تتعارض مع ثوابت المملكة المغربية ومقدساتها.

وبدأ عرض الفيلم في الثالث من يونيو في المملكة المتحدة، وألغت شبكة "سينيوورلد" البريطانية لدور السينما برمجته بعد تظاهرات نظّمها مسلمون خارج دور سينما بُثّ فيها.

واعتُبر الفيلم "مسيئًا" في مصر وباكستان وإيران والعراق ودول أخرى.

المصدر: موقع "هسبريس" المغربي + أ ف ب