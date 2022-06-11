بحارة سوريون عالقون في ميناء خيرسون بسبب تهديدات من الجانب الأوكراني

أعلن مصطفى طرطوسي قبطان سفينة سورية عالقة في ميناء خيرسون الأوكراني منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة، أن السفينة لا يمكنها المغادرة بسبب تهديدات من الجانب الأوكراني.

وقال طرطوسي في تصريح لوكالة "نوفوستي" الروسية إن "السفينة السورية "سي لورد" العالقة لا تستطيع المغادرة بسبب عدم وجود ضمانات من الجانب الأوكراني".

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وأضاف: "لا يمكننا المغادرة لأسباب أمنية.. لقد أكد لنا الجانب الروسي وأرسل إلينا إشعارا بأنه الطريق سالكة من جانبه ويمكن للسفن المدنية متابعة مسارها، لكن الخطر يبقى من الجانب الأوكراني".

وتابع: "على حد علمي، طلبت سفينة عادية من ميناء قريب الإذن بالمغادرة من الجانبين الروسي والأوكراني وسمح لها بذلك، لكن بعد عشر دقائق أطلق صاروخ باتجاهها من الجانب الأوكراني، وهذا تهديد مباشر".

المصدر: "نوفوستي"