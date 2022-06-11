مصر تخطر "الإنتربول" لإدراج 6 متهمين على النشرة الحمراء بقضية تهريب أموال لتمويل الإرهاب

وجه القضاء المصري يوم السبت إخطار لجهاز الإنتربول لإدراج 6 متهمين على النشرة الحمراء بقضية تهريب الأموال للخارج لتمويل الإرهاب.

وقررت الدائرة الرابعة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، إخطار الانتربول الدولي لإدراج 6 متهمين على النشرة الحمراء وتتبعهم وضبطهم وتسليمهم إلى السلطات المصرية في القضية رقم 7449 لسنة 2922 النزهة، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية هي "الإخوان المسلمين" وتهريب أموال للخارج.

والمتهمون هم: محمود حسين أحمد، ومدحت أحمد، وياسر محمد زناتي، وعاصم محمد حسين، وأحمد ياسر، ومعاذ عبدالعظيم.

وصدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت ومحمود زيدان ومحمد نبيل، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

ووجه للمتهمين في القضية "تولي قيادة جماعة إرهابية هي الإخوان، والانضمام لتلك الجماعة مع العلم بأغراضها".

وجاء في أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2015 وحتى 29 مارس من عام 2021، انضموا لجماعة إرهابية وتهريب أموال للخارج، وحيازة مطبوعات تحريضية.

المصدر: "وسائل إعلام مصرية