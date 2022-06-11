العراق.. جهاز مكافحة الإرهاب ينفي رقص عناصره على أغنية تمتدح صدام حسين في الأردن (فيديو)

نفى جهاز مكافحة الإرهاب في العراق رقص مقاتليه على أغنية تمتدح الرئيس العراقي الراحل صدام حسين في الأردن.

وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لعسكريين وهم يرقصون على أنغام اغنية تمجد صدام قيل انه خلال "مسابقة المُحارب الدولي بالأردن"، ولم يتسن التأكد من صحة الفيديو وتفاصيل ما جرى. كما لم تصدر السلطات الأردنية توضيحا للموضوع.

وقال نشطاء إن العناصر الذين ظهروا في الفيديو هم رجال أمن أردنيين.

وقال في بيان لجهاز مكافحة الإرهاب في العراق: "في الوقت الذي يُحقق جهاز مُكافحة الإرهاب انتصاراته الثمينة في أرض الميدان ويرفع رأس العراق عاليا في المحافل والمسابقات الدولية، تخرج علينا بعض الصفحات والقنوات الوهمية التي تفتقر للمصداقية المهنية والوطنية لتنشر فيديو عبثي لا يمت لجهاز مكافحة الإرهاب العراقي بصلة للتشويش على الإنجاز المتحقق في "مسابقة المُحارب الدولي بالأردن" والتي حصد فيها الجهاز المراتب الأولى".

وأضاف "كما هو واضح في الفيديو فالرتب والشعارات لا تمت لنا بأي صلة كما أن مقاتلينا المشتركين في المسابقة عددهم 7 فقط من المراتب على عكس ما تم عرضه في الفيديو".

وأشار الجهاز إلى أن هُنالك عشرات من القوات العسكرية التي ترتدي الزي الأسود في داخل العراق وخارجه وليس من المعقول أن يُنسب كل من يرتدي هذا الزي إلى جهاز مُكافحة الإرهاب.

وأكد أنه تم تحليل مقطع الفيديو من قبل الأمن الوطني العراقي والذي أكد عدم صلته بعناصر جهاز مكافحة الإرهاب.

وشدد في البيان على أن أبطال الجهاز أكبر وأسمى من هذه الأفعال ويركزون على مهمتهم وواجباتهم الأساسية بحماية أرض وشعب العراق، مبينا أن هذه المنصات المأجورة لم ولن تؤثر على علاقهم بالشعب.

وأوضح الجهاز أنه يحتفظ بحق الرد القانوني على هذه الجهات التي تُشيع الأخبار الكاذبة والمغرضة.

EditDelete

🔻صدق او لا تصدق



منتسبي وضباط من جهاز مكافحة الارهاب التابع للحكومة العراقية واثناء المشاركة في المسابقة الدولية المقامة على ارض الاردن يرقصون ويهتفون الى المحكوم بتهم جرائم ضد الانسانية صدام حسين و يمجدون حزب البعث المحظور دستورياً !!!!



🔻متداول على التيك توك pic.twitter.com/hoPRhuAsCk — علاء اللامي (@7FQbBwqpQvqm8zd) June 11, 2022

المصدر: RT