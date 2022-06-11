السيسي يستقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني

يستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم السبت بقصر الاتحادية رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية، بحسب المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي.

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ووصل رشاد العليمي أمس الجمعة إلى القاهرة للقاء السيسي، قادما من البحرين برفقة 5 من نوابه، في ثالث محطة له بجولته الخارجية الثانية بحسبما ذكرته وكالة "سبأ" الرسمية.

وسيلتقي العليمي وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، وأعضاء من الحكومة اليمنية مسؤولين مصريين، لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها.

ولدى وصوله، أعرب العليمي عن سعادته والوفد المرافق له بزيارة مصر، "التي كانت على الدوام خير الشقيق المدافع عن قضايا الأمة العربية والإسلامية". كما أشاد بوقوف مصر بقيادة إلى جانب الشعب اليمني على كل الأصعدة، خلال سنوات الحرب.

وقال إن "استضافة مصر لأكثر من مليون يمني سواء بالإقامة والاستقرار المؤقت بسبب ظروف الحرب أو العلاج، والتعليم، يجسد المكانة الكبيرة للعلاقات التاريخية العريقة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وصولا الى المواقف الدبلوماسية المصرية الفاعلة في المحافل الإقليمية والدولية، المساندة لجهود استعادة الدولة ضمن تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والإمارات".

وكان في مقدمة مستقبلي رئيس مجلس القيادة والوفد المرافق، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري طارق شوقي، وسفير اليمن لدى القاهرة محمد مارم.

المصدر: سبأ+ RT