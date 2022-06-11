رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يصل إلى القاهرة

وصل رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي الجمعة، إلى العاصمة المصرية القاهرة، قادما من مملكة البحرين، ضمن جولة خارجية ستشمل أيضا قطر.

ورافق العليمي إلى مصر اعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وهم عيدروس الزبيدي، سلطان العرادة، عبدالله العليمي، عثمان مجلي، وفرج البحسني.

وسوف يلتقي العليمي واعضاء مجلس القيادة اليمني، بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وعددا من المسؤولين المصريين لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، والمستجدات اليمنية، بما في ذلك الجهود الاقليمية والدولية الرامية لإحلال السلام، وتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني وفق وكالة "سبأ" الحكومية.

ولدى وصوله مطار القاهرة الدولي، أعرب العليمي لوسائل إعلام يمنية، عن سعادته والوفد المرافق له بزيارة مصر، "التي كانت على الدوام خير الشقيق المدافع عن قضايا امتنا العربية والإسلامية".

وأشاد رئيس مجلس القيادة اليمني بموقف مصر بقيادة السيسي، إلى جانب الشعب اليمني على كافة الأصعدة، خلال سنوات الحرب.

وقال إن "استضافة مصر الشقيقة لأكثر من مليون يمني سواء بالإقامة والاستقرار المؤقت بسبب ظروف الحرب أو العلاج والتعليم، يجسد المكانة المائزة للعلاقات التاريخية العريقة بين البلدين والشعبين الشقيقين".

المصدر: وكالة "سبأ"