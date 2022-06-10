مصر.. إحباط محاولة تهريب عدد من العملات الأثرية عبر المطار

أحبطت السلطات الأمنية المصرية في مطار القاهرة الدولي، الجمعة، محاولة تهريب عدد من العملات الأثرية.

وقالت إدارة الجمارك بالمطار إنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية بجمرك المطار للشحن الجوي، اشتبه موظفوا الجمارك في 5 طرود ملابس وهدايا مصدرة إلى سلطنة عمان.

وبتفتيش الطرود، تبين أن 4 منها عبارة عن سبح وأطباق معدنية وملابس وشمع، فيما احتوى الطرد الأخير على 6 عملات معدنية قديمة.

وبعد عرض العملات على الإدارة المركزية للوحدات الأثرية بالمطار، تبين أن 5 عملات معدنية دائرية الشكل (ريال نمساوى) يرجع إلى عصر الإمبراطورية تالر ماريا تريزا ومدون على الظهر شعار النسر ذو الرأسين ومؤرخ بـ 1780، أما العملة الأخيرة دائرية الشكل ترجع لعصر السلطان حسين كامل ومدون عليها "السلطنة المصرية" فئة خمس قروش.

وقررت إدارة الجمارك اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي وتحريز المضبوطات.

المصدر: "القاهرة 24"